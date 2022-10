Morre um dos baleados na madrugada deste sábado em Alegrete

Na tarde deste sábado(1°), por volta das 17h, morreu na Santa Casa de Alegrete, o indivíduo baleado após realizar vários disparos de arma de fogo, no centro de Alegrete, nesta madrugada, segundo boletim de ocorrência realizado na Delegacia de Polícia.

Wilen Gonçalves Farias, de 36 anos, estava internado na UTI, sob a custódia da Brigada Militar, por determinação do Delegado de plantão ao ser preso em flagrante pela acusação de tentativa de homicídio contra duas pessoas. Ele passou por cirurgia, porém, não resistiu a complicações no quadro e faleceu nesta tarde.

De acordo com informações repassadas pela Brigada Militar, por volta das 2h30min, de hoje, uma guarnição foi acionada na Praça Getúlio Vargas devido a denúncia de um tiroteio.

No local, os policiais identificaram Wilen caído, sangrando muito e imediatamente o encaminharam à UPA. Na sequência, mais pessoas feridas chegaram na Unidade de Pronto Atendimento onde foi constatado que, devido a uma discussão e posteriormente, uma briga generalizada, Wilen havia realizado vários disparos de arma de fogo onde atingiu a ex- namorada de 25 anos, um policial militar à paisana, um músico e também havia um outro homem ferido com uma facada, que ainda não se sabe se teria algum envolvimento na ocorrência.

Diante da situação, Wilen foi preso em flagrante por dupla tentativa de homicídio contra a ex e o policial militar.

No momento em que Wilen atirou contra o policial, este disse que em ato de legítima defesa(de terceiros) também atirou e acertou a perna do acusado. Alegrete registra, neste dia, o 12° homicídio do ano de 2022. O setor de investigação da Polícia Civil segue as investigações sobre o caso.

