Briga generalizada resulta em cinco feridos a tiro e faca, carros atingidos e muita confusão

O acusado de 36 anos foi preso em flagrante por tentativa de homicídio doloso contra duas pessoas, a ex- namorada e um policial militar de 27 anos que estava à paisana e não tinha relação com a briga.

Segundo informações da Brigada Militar, por volta das 2h30min, a guarnição foi acionada na Praça Getúlio vargas devido a denúncia de um tiroteio.

No endereço, os policiais militares identificaram um indivíduo caído ao solo e sangrando muito. Imediatamente, ele foi socorrido e levado à UPA.

Quando os PMs estavam na Unidade de Pronto Atendimento, mais quatro pessoas chegaram ao local, sendo que três estavam baleadas e uma esfaqueada, e , desta forma, foi realizado contato com as demais vítimas.

Segundo informações da mulher, de 25 anos, que apresentava um ferimento de arma de fogo no joelho direito, ela estava em um estabelecimento noturno, quando o ex- namorado se aproximou e a questionou sobre o término o relacionamento.

Em ato contínuo, teria entregue o seu cartão de crédito para que ela fosse ao bar comprar bebida, e até então, estava tudo bem, exceto pelo fato de que ele teria derrubado todos os copos de bebida que estavam na mesa.

A jovem destacou que teve um relacionamento de 11 meses com o acusado e teria concordado em comprar uma bebida para que não ocorresse nenhum incidente. Contudo, na sequência, o homem teria saído da boate devido a um desentendimento com amigos da ex.

Assim que ela foi comunicada de que estaria ocorrendo esta desavença, também, foi até a parte externa onde visualizou que o ex e outros indivíduos estavam brigando.

Durante a briga generalizada, o suspeito começou a desferir vários disparos de arma de fogo, onde um músico de 37 anos, foi atingido no pé e teve a perna fraturada, por uma bala perdida(ele não estava na briga), a ex-namorada ficou ferida por um disparo que a acertou o joelho, e um policial militar que estava à paisana, também, foi atingido no abdômen. Momento em que o policial agiu em legítima defesa e desferiu dois disparos, sendo que um atingiu o acusado na perna.

Já o esfaqueado, um domador, ainda, não há mais detalhes de como ele foi ferido e se teria alguma relação com o ocorrido. O homem teve o fígado atingido pelo golpe com a faca.

Diante da situação, o homem que foi socorrido, pela guarnição militar, se tornou acusado de ser autor de duas tentativas de homicídio, sendo uma contra um policial militar à paisana e a outra contra a ex-namorada. Ele foi preso em flagrante por determinação da Delegada de plantão e está sob custódia, da BM, na Unidade de Pronto Atendimento.

Durante os vários disparos que o acusado, desferiu, carros também foram atingidos sendo um Logus e um Voyage. Do local, foram recolhidas cerca de 12 capsulas de projéteis do calibre de 9mm.

A ex- namorada, disse que o acusado sempre estava armado. Entretanto, a arma usada por ele não foi localizada. O músico, o acusado dos disparos e o esfaqueado permanecem hospitalizados, já a ex- namorada e o policial militar passaram por atendimento e foram liberados.

Até o momento, não há mais informações se o indivíduo tem porte de arma de fogo. Ele teria registros de ocorrências policiais anteriores.

