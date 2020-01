Morreu Adalberto Fischer, o Professor Biga, aos 74 anos

” Ele era apaixonado por acampar e pescar. Ficar no meio do mato como sempre se referiu. – disse muito emocionada, Lindomar Martinez, esposa do professor Adalberto Fischer de Oliveira, conhecido como Biga.

Aos 74 anos, na madrugada desta terça-feira(7), professor Biga perdeu a batalha contra um câncer. Ele estava internado há dois meses na Santa Casa de Alegrete. A luta iniciou há pouco mais de um ano, com o diagnóstico. Durante este período iniciou o tratamento em Uruguaiana, que foi o mais longo, depois esteve hospitalizado em Porto Alegre por um mês, retornando para Alegrete há 60 dias.

Ao falar com a reportagem, Lindomar, por vezes precisou silenciar devido a forte emoção, ela o descreve como uma pessoa incrível, que sempre disse que queria envelhecer ao seu lado devido ao amor deles, algo que sempre foi muito intenso.

Dentre os educandários, professor Biga, que era educador físico, passou pelo IEEOA, Polivalente, Raymundo Carvalho e, por último, no Lauro Dorneles, onde se aposentou no ano de 2008.

Casados há 28 anos, Lindomar ressalta que jamais ouviu falar, tampouco, presenciou alguém que tivesse uma dedicação e um amor pela mãe como era do professor Biga, filho único. “Mesmo com o trabalho, ele nunca abriu mão de cuidar da mãezinha dele, fazia tudo com muito zelo e amor, até o último dia de vida dela. Era algo lindo de ver” – comentou.

O educador físico tinha uma dedicação incrível com os alunos e amava os preparar para competições, lembrou a esposa durante a narrativa. “Meu marido era uma pessoa muito amável que tinha inúmeros amigos, gostava de viajar, dançar e ir a baile. Posso dizer que ele aproveitou muito bem a vida, citou Lindomar.

As últimas homenagens ao professor Biga estão acontecendo na Funerária Angelus.

Flaviane Antolini Favero