Escola do Legislativo discute seu papel conforme LDB com educandários de quatro cidades

Em uma live realizada na manhã de quarta-feira (15), a Escola do Legislativo de Alegrete, representada pelo vereador Bispo Enio Bastos, vice-presidente da Câmara e presidente da escola, junto ao diretor João Cândido Graça Araujo, discutiu o papel das escolas do legislativo segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).

O evento foi desenvolvido por meio de uma transmissão ao vivo que conectou as Escolas do Legislativo de Alegrete, Novo Hamburgo, São Gabriel e Uruguaiana. A live foi proposta pelo diretor Abel, da Região Sul e por Ricardo Aires Simas, Diretor da Escola do Legislativo de Uruguaiana.

Durante a live, os participantes abordaram a necessidade de colaboração entre as escolas para promover os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Essa discussão destacou a função educativa e informativa dessas instituições no contexto legislativo e seu papel na disseminação de práticas sustentáveis.

Além dos representantes de Alegrete, a live contou com a participação de Gerson Peteffi, presidente da Câmara de Novo Hamburgo; Maria Carolina Seitenfus Hagen, diretora da Escola do Legislativo de Novo Hamburgo; Ricardo Aires Simas, diretor da Escola do Legislativo de Uruguaiana; Felipe Oliveira, diretor da Escola do Legislativo de São Gabriel; Sildo Cabreira, presidente da Câmara de São Gabriel; e Adenildo de Jesus Padovan, presidente da Câmara de Uruguaiana.

A Câmara e a Escola do Legislativo reforçam a importância de tais iniciativas para fomentar ações informativas e a transparência na gestão pública.

Foto: assessoria CMA