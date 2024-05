Saúde confirma 27 casos de dengue em Alegrete e cinco bairros em área de alto risco da doença

Alegrete tem 27 casos confirmados de dengue em 2024. Do total, 20 foram contraídos na cidade (autóctones), 07 são importados (infecção fora da cidade). O total de casos notificados é de 411, com 296 descartados e 88 estão sendo investigados pela equipe da Vigilância Epidemiológica.

Os dados são do 19º resumo sobre a doença, atualizados o dia 9, elaborado pelo profissional Marcos Dorneles Rego. Rego listou os casos positivos por faixa etária. Uma criança entre 10 e 14 anos está positivada. Da faixa (15 a 24) e 40 aos 49 anos, são 12 pessoas com dengue. Quatro pacientes com dengue tem idades entre 35 e 39 anos. Três deles positivados estão entre 50 e 60 anos. Já um caso positivo está na faixa etária de 70 a 74 anos. Mais dois pacientes com dengue estão nas idades entre 65 e 69 anos. Dorneles afirma que 59% dos pacientes com dengue no município são do sexo masculino. Os outros 41%, ou seja, 11 são mulheres com dengue.

Outro dado alarmante é que cinco bairros estão com áreas de alto risco. São eles: Vila Isabel; Bairro Macedo, Piola; Cidade Alta e Centro. Mais 13 bairros com pacientes residentes positivados são considerados de áreas com baixo risco de contaminação.