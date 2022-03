Morte de jovem causa comoção na comunidade rosariense

O falecimento de uma jovem estudante de 18 anos em Rosário do Sul comoveu a comunidade.

Ela veio à óbito na última terça-feira, 1º, alguns dias após ter procurado atendimento no Hospital de Caridade Nossa Senhora Auxiliadora (HCNSA), mas não ter sido internada. A adolescente sofria de complicações em decorrência da Covid-19.

Vitória Silva da Silva procurou atendimento médico de urgência do plantão 24h do HCNSA após ter consultado um médico particular, que recomendou sua internação. A indicação, no entanto, não foi seguida no hospital, conforme ela mesma relatou nas redes sociais, em publicação do dia 17 de fevereiro, que gerou grande repercussão.

Conforme apuração da Gazeta, a jovem procurou o plantão 24h pela última vez no dia 21 de fevereiro, já com a situação de saúde mais agravada, mas não foi internada. Em casa, ela acabou desmaiando, foi socorrida por familiares e levada ao hospital da cidade, mas não resistiu.

Segundo Vitória relatou nas redes sociais, ela positivou para Covid-19 no dia 28 de janeiro e fez o tratamento inicial, mas não melhorou e por isso procurou atendimento médico particular, que recomendou sua internação hospitalar. “Sinto muita falta de ar, entre outros problemas”, dizia na postagem. Ao procurar o hospital no dia 16 de fevereiro, ela teria sido mandada embora sob alegação de que não havia necessidade de internação. “Houve a troca de médico plantonista, que ainda passou muitas horas para me atender, olhou para mim e disse que eu não tinha nada, nem sequer me tocou”, escreveu.Sem citar o nome do médico, ela lamentou o tratamento: “precisamos de médicos que são seres humanos, para tratar das pessoas com mais humanidade e dignidade!”.

O atestado de óbito informa que como causa da morte, parada cardiorrespiratória e infarto agudo do miocárdio, com infecção por coronavírus. A Administração Municipal, mantenedora do Plantão Médico 24h do Hospital, através de sua assessoria de imprensa em contato com a reportagem, até o momento não se manifestou sobre o caso – que ainda está sob análise e não entrou nos dados do boletim informativo sobre a pandemia no município.

Dedicação ao esporte, aos estudos e à família

A reportagem da Gazeta foi recebida pelos pais e familiares de Vitória, que não quiseram se manifestara respeito do fato, destacando que estão sofrendo pela irreparável perda e pedindo respeito ao seu luto. Emocionados, lembraram da filha estudiosa, que cursava o último ano do ensino médio e pretendia fazer Enfermagem.

Judoca desde criança foi diversas vezes campeã da modalidade. Faixa roxa, ela atuava pela Equipe Brasa Sul (EBS). Além disso, já trabalhava com carteira assinada, auxiliando a irmã cabeleireira e cuidando dos sobrinhos. Vitória deixa os pais e duas irmãs. O corpo da menina foi velado na Funerária Angelus e sepultado na manhã de quarta-feira, 02, às 10h, no Cemitério São Sebastião.

Foto em destaque: Arquivo familiar/Divulgação

