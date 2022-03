Gurias da Locomotiva disputam Gaúcho de Beach Soccer em Torres

São 12 equipes no masculino e 5 no feminino em busca do tão sonhado título gaúcho. A cidade de Alegrete disputa o certame na categoria feminina da Sociedade Esportiva Locomotiva.

Com apoio da prefeitura que subsidiou o transporte das atletas do S.E. Locomotiva, através da Diretoria de Esportes da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

As gurias de Alegrete encaram as equipes de Itaara e Feliz no domingo (6), buscando vaga nas semifinais do gaúcho.

Em fevereiro, a equipe masculina da Locomotiva conquistou o quinto lugar, além de receber o Troféu Disciplina nas areias de Torres.

Nesse domingo (6) será a vez das gurias. E a Secel mais uma vez entra em campo para oportunizar Alegrete a se fazer presente.

A equipe agradece o apoio da Secretaria, e o empenho da secretária Angela Viero e do diretor Marcelo Alves, para que esse projeto fosse realizado.