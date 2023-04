Mostra profissional do Emílio Zuñeda evidência criatividade dos alunos

Os cursos técnicos, em várias áreas de atuação, são uma das alternativas para quem busca oportunidades no mercado de trabalho. Eles focam com teoria e a parte prática mais direto nos conhecimentos que o mercado possa exigir. As escolas estaduais Emílio Zuñeda e Lauro Dornelles são as que oferecem cursos técnicos em Alegrete. No Emílio tem quatro modalidades: técnico em edificações, em contabilidade, administração (junto com o Médio) e o NIT- curso de capacitação para o trabalho.

Mostra de cursos técnicos do Emílio Zuñeda

E na última semana foi realizado, um ciclo de palestras com tema e palestrantes indicado pelos alunos, muitos ex alunos e culminou com a Mostra dos Trabalhos que eles realizaram na salas de aulas. A Mostra trouxe os saberes deles para expor aos colegas, aos professores e comunidade escolar, conforme Cleidi Dorneles, que coordena os cursos técnicos do Emílio Zuñeda. A professora diz que pesquisam o que o mercado necessita e tentam adaptar ao aprendizado de cada curso para que os alunos possam se instrumentalizar do conhecimento necessário para tentar emprego.

Mostra de cursos técnicos do Emílio Zuñeda

E a criatividade dos alunos evidenciou a importância dos cursos e eles demonstraram os que aprenderam em várias profissões que, futuramente, podem ser profissionais e ocupar o disputado mercado de trabalho.

A Mostra dá uma visão do que os alunos podem criar até mesmo para terem renda

Fotos arquivo da Escola