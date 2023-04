PATRAM e Canil Municipal identificam cães e subnutridos em estabelecimento no interior

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Uma denúncia de maus-tratos a animais foi realizada à PATRAM em Alegrete.

Diante das informações e fotos, os policiais ambientais fizeram contato com o Canil Municipal e solicitaram o acompanhamento para que fosse realizada a avaliação dos cães e felinos. Desta forma, os policiais e a veterinária responsável pelo Canil Municipal foram até o endereço no interior do Município, na localidade dos Pinheiros. Chegando lá, constatou-se que havia 10 gatos e nove cães em situação de subnutrição.

Conforme o PAT apurou, após avaliação da médica veterinária, ela destacou que não se tratava de uma situação de maus-tratos, mas sim de uma alimentação deficitária, pois o alimento oferecido era de baixa qualidade ou seja, tinha poucas calorias, mais baseado em quirera e isso causou a subnutrição de três dos 10 cachorros – disse a veterinária. A partir daí, foram administradas vacinas e vermífugos em todos e a equipe do canil assegurou, naquele momento, a doação de ração tanto para os cães (25KG)quanto para os gatos(10kg).

Além disso, foi informado que todos os animais serão castrados assim que tiverem condições para o procedimento. Com base na avaliação do atendimento médico da veterinária, a PATRAM realizou um boletim de ocorrência, uma vez que os animais permaneceram com os donos, um casal. Também foi informado que o canil ficou responsável pelo monitoramento dos animais, por esse motivo vai retornar em 30 dias.

Uma outra informação foi de que os donos são agricultores e devido à seca estão passando por uma situação difícil financeiramente, inclusive com a luz cortada e todos os animais que estão na chácara foram adotados, por esse motivo também foram orientados a não regatarem caso outros fossem largados nas imediações do estabelecimento rural, disse a veterinária ao PAT.

Apesar de não ser uma situação de maus-tratos, é importante que os proprietários dos animais tenham mais cuidado com a alimentação e a saúde de seus bichos de estimação, para que não voltem a enfrentar essa situação.