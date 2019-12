Moto com sistema antirradar é apreendida pela PRF na freeway

Policiais do Grupo de Motociclistas Regional, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), flagraram, na madrugada deste sábado (28), uma motocicleta Hornet que trafegava a mais de 200 km/h, na BR-290, em Gravataí, Região Metropolitana de Porto Alegre. Ao abordar o condutor, descobriram que a moto tinha um dispositivo usado para escapar dos radares.

O motociclista se deslocava, em alta velocidade, no sentido do Litoral Norte à Capital. Os agentes federais acompanharam o veículo na freeway por aproximadamente 5 quilômetros e só conseguiram abordá-lo devido a um acidente, que fez com que o motociclista diminuísse a velocidade.

Conforme a PRF, o condutor, de 20 anos, teria dito aos policiais que estava com pressa para chegar em casa.

Ao efetuarem a vistoria, os agentes constataram que ela tinha um dispositivo com dobradiça articulada que faz com que a placa se movimente para cima e para baixo. O sistema, segundo a polícia rodoviária, serve para escapar dos registros feitos por radares.

Além da multa pela instalação do dispositivo, o condutor também foi autuado por estar com o escapamento da motocicleta em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).