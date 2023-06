Moto é furtada na rua Tamandaré em Alegrete

O proprietário estacionou o veículo, por volta das 4h, na rua Tamandaré e, ao retornar às 10h, constatou que a moto não estava mais no local.

Incêndio destrói caminhão caçamba na BR 290 em Alegrete

De acordo com as informações apuradas pelo PAT, até o momento, não há suspeitos do crime. Diante desse fato, o motociclista está pedindo a colaboração da população para encontrar o veículo furtado. Qualquer informação sobre o paradeiro da moto pode ser repassada para a Brigada Militar, por meio do número 190, ou para a Polícia Civil, pelo telefone (55) 3427 0300.