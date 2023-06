Incêndio destroi caminhão caçamba na BR 290 em Alegrete

Nesta tarde(21), um incêndio em um caminhão caçamba que transitava pela BR 290, próximo a Alegrete destruiu completamente a cabine do veículo.

De acordo com as informações dos Bombeiros, o motorista saiu ileso do incidente. Segundo relato do condutor, a viagem teve início em Uruguaiana e, durante o trajeto, o motorista e seu colega de empresa pararam, para almoço em uma churrascaria localizada em um posto de combustíveis às margens da rodovia, no KM 576. Após sair do posto, o condutor percebeu a presença de fumaça e imediatamente acionou o colega que estava, a frente, em outro veículo da empresa. “O fogo iniciou abaixo da cabine, e mesmo com os extintores disponíveis, não foi possível controlá-lo a tempo”, relatou o motorista do caminhão.

Os Bombeiros foram acionados e realizaram a extinção das chamas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve presente para realizar a sinalização adequada e garantir a segurança dos demais usuários da rodovia.

Ainda não há informações sobre as causas do incêndio. O caminhão estava vazio e o destino era Caçapava para trazer uma carga de calcário – citou o condutor.