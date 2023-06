Em meio à destruição um símbolo de fé e esperança

Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem.Hebreus 11:1

Em uma ocorrência surpreendente e quase inacreditável, um incêndio destruiu completamente a cabine de um caminhão caçamba, no início desta tarde na BR 290, em Alegrete. No entanto, entre os destroços carbonizados e a devastação, uma Bíblia sagrada foi encontrada quase que intacta.

O caminhão caçamba que seguia de Alegrete para Caçapava, pegou fogo de forma repentina e intensa. As chamas, rapidamente, se alastraram pela cabine, consumindo-a em poucos minutos. Os Bombeiros foram acionados e trabalharam arduamente para controlar o incêndio e evitar danos adicionais.

O que torna esse evento tão notável é o fato de que, entre as cinzas e destroços, o livro sagrado estava praticamente intacto, o que demonstra que o ocupante do veículo foi protegido. A reportagem tentou contato com a empresa e o motorista do caminhão, em razão do que pode-se considerar uma intervenção divina, mas até o momento, não obteve retorno.

A fé é algo poderoso, e confiar em Deus é o mais importante, diante disso, não há necessidade de entender completamente o que aconteceu. A causa do sinistro, de acordo com a PRF foi uma pane elétrica. Enquanto alguns permanecem céticos e podem buscar razões científicas para o fenômeno, outros veem um exemplo de como a fé pode oferecer consolo e esperança diante das adversidades.

Independentemente das opiniões individuais, o caso do caminhão caçamba e da Bíblia que mesmo diante das chamas não foi destruída, demonstra a força da crença pessoal e a capacidade da fé de fornecer conforto e resiliência em tempos de provação. Ana Fernandes, repórter da Minuano FM, responsável pela foto disse que o motorista a chamou para mostrar que somente o que não tinha sido destruído foi a Bíblia.