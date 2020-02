Motocicleta é furtada próximo aos trilhos na Vila Nova

Por volta das seis horas da madrugada desta segunda-feira (3), uma motocicleta Honda/CG 125 Fan ES de cor azul foi levada da frente de uma residência na rua Joaquim Astrar no bairro Vila Nova.

O proprietário de 31 anos, havia deixado a moto estacionada na frente do portão e ao acordar notou que a motocicleta não estava mais. A vítima foi na delegacia e deu queixa do furto. Conforme registro a moto estava sem trava de segurança e o dono não possui suspeito do furto.

O local fica a 100 metros dos trilhos da viação férrea e não possui câmera de monitoramento nas imediações. Qualquer informação pode ser repassada a Polícia Civil ou Brigada Militar.