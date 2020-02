Alegrete tem o pior ano em número de carteiras assinadas desde 2002

Por outro lado, Itaqui, Manoel Viana, Quaraí, Rosário, Santana do Livramento, Santiago e São Francisco de Assis ficaram com saldo positivo. Uruguaiana e São Gabriel tiveram saldos negativos também, mas, mesmo assim, menores que Alegrete. Alegrete ficou a frente de cinco cidades todas da região campanha, sul e metropolitana: Charqueadas, Pelotas, Bagé, Rio Grande e Canoas.

De acordo com a tabela de saldo de emprego formais de janeiro a dezembro, a série 2002 a 2019 do Caged revela números referente ao município de Alegrete.

Nunca nesse período a cidade ficou tão negativa como em 2019, dos -330, o pior ano tinha sido em 2015 quando atingiu menos 45 postos de trabalho formais a menos. Em 2017, a cidade fechou com menos 22 carteiras de trabalho assinadas. Os demais anos no período foram todos positivos. De 2002 quando iniciou o levantamento Alegrete encerrou com 42. Em 2010 bateu o recorde com 694. No ano de 2016 finalizou dezembro com 149 e 2018 se manteve com saldo positivo de 126 no saldo de empregos formais.

A reportagem do Portal Alegrete Tudo entrou em contato com o secretário de desenvolvimento Jesse Trindade que avaliou a situação do município em relação aos números divulgados pelo Caged.