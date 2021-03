Motociclista avança preferencial e colide em carro

Compartilhe















Na tarde desta quarta-feira(24), um motociclista de 51 anos sofreu um violento acidente no cruzamento das ruas Dr. Quintana com Vinte de Setembro, Centro, Alegrete.

Conforme informações da Brigada Militar, o homem que dirigia um Ford Ka, trafegava na preferencial quando o motociclista invadiu a pista e colidiu no carro, sem dar tempo de evitar o acidente. Com a colisão entre os veículos, uma moto Honda e um Ford Ka, o motociclista sofreu escoriações e estava desorientado. Ele foi removido pela ambulância dos Bombeiros à Santa Casa. O condutor do carro, de 21 anos, nada sofreu. A Brigada Militar atendeu a ocorrência. Os dois veículos tiveram avarias.