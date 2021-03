Sirenaço na Prefeitura reivindica vacinação para Agentes da Segurança Pública em Alegrete

Compartilhe















No início da tarde desta terça-feira (23), agentes da Segurança Pública de Alegrete se reuniram em frente ao Centro Administrativo. Após reunião realizada na Câmara, o grupo havia entregue um documento, no último dia 9 de março, ao prefeito Márcio Fonseca do Amaral que se manifestou em favor do pleito, inclusive encaminhando o pedido a secretaria de saúde do RS.

Passado 13 dias, um após a cidade de Bagé concretizar a vacinação dos agentes de segurança do município fronteiriço, Alegrete reivindicou vacinas para os agentes que estão na ativa.

Polícia Civil, SUSEPE, Guarda Municipal, Bombeiros, PRF e PRE, querem inclusão como grupo prioritário, prevenindo um colapso na segurança e saúde.

Por esse motivo, nesta terça estiveram unidos em campanha pela vacina. Anabel Dichete, agente penitenciária aposentada, atualmente diretora do Sindicato dos Servidores Penitenciários – AMAPERGS, esteve a frente do movimento e foi recebida por lideranças do município.

O secretaria de segurança pública Rui Alexandre Medeiros recebeu o grupo, que pautou o motivo da manifestação. Logo em seguida, o prefeito Márcio Amaral acompanhado do vice, Jesse Trindade, se somaram aos manifestantes.

Um comboio de viaturas, representando cada uma das forças de segurança se posicionou em frente ao Centro Administrativo. A representante sindical alertou o prefeito sobre a potencial necessidade de vacinar os agentes. Relatou que colegas foram vitimados pela covid-19, e atuantes na linha de frente deviam ter essa prioridade no atual cenário crítico da pandemia.

O prefeito se disse sensibilizado pela real necessidade, porém sustentou que não pode fazer nada além do proposto pelo próprio governo. Amaral reiterou que diariamente é cobrado pelo MP para cumprir à risca as determinações decretados pelo Estado.

Na conversa, o prefeito garantiu que vai reenviar o pedido junto a secretaria de saúde do Estado e que não quer fazer algo que esteja nos protocolos.

Anabel Dicheti da SUSEPE deu como exemplo o prefeito de Bagé que autorizou a vacinação das forças de segurança daquele município e que vai continuar reivindicando pois, em Alegrete, a Justiça é favorável a inclusão dos agentes entre o grupo prioritário.

O ato pacífico chamou atenção dos servidores públicos que estavam no Centro Administrativo e também de motoristas que cruzavam a Rua Major Jaques Cezimbra. Em menos de meia hora o manifesto encerrou com a oração Pai-Nosso pelos colegas que partiram e um sirenaço encerrou a manifestação em frente ao Centro Administrativo de Alegrete.

