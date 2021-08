Motociclista bate em carro e abandona carona, ferido, em Avenida na Zona Leste

De acordo com a Brigada Militar, a motorista do Prisma trafegava na Avenida República Riograndense, sentido bairro/centro. Próximo à Pracinha, do bairro Santos Dumont, a mulher foi realizar a conversão à esquerda quando houve a colisão, da moto, na traseira do carro.

A condutora, disse que deu sinal de pisca indicando que iria realizar a manobra. Com o impacto, o motociclista e o carona foram ao solo, entretanto, o piloto da moto, em ato contínuo, fugiu do local e abandonou o “cliente”, ferido, no meio da via. O Samu foi acionado e o encaminhou até a UPA.

Acidente Zona Leste – moto e carro

A proprietária do Prisma não se feriu, já o veículo ficou com avarias. O acidente foi por volta das 11h50min, deste sábado(7), de agosto, na Avenida República Riograndense, Zona Leste de Alegrete. A Brigada Militar atendeu a ocorrência.