Motociclista perdeu o controle da moto e bateu em um veículo estacionado, na Rua Dos Andradas, em Alegrete.

No final da tarde desta quarta-feira, um homem pilotava uma moto Honda quando teria desviado de outro veículo que trafegava no mesmo sentido. Ao fazer a manobra, teria perdido o controle e chocou-se com um Gol estacionado. Ambos veículos tiveram avarias. A Brigada Militar atendeu a ocorrência.