Motociclista bate na traseira de carro e sofre ferimentos

Na tarde desta sexta-feira(14), na Rua Dos Andradas, um motociclista bateu na traseira de um Prisma e sofreu ferimentos. Ele foi socorrido pela ambulância da Unidade de Pronto Atendimento(UPA), e levado à Santa Casa.

Conforme informações dos policiais militares, devido ao intenso fluxo, a motorista do carro teria reduzido e o motociclista, que estava no mesmo sentido, bateu na veículo. Com impacto, ele caiu ao solo e foi socorrido até o hospital. No veículo, não houve feridos. A moto Honda e o Prisma tiveram avarias. A Brigada Militar foi acionada e atendeu a ocorrência, na Rua Dos Andradas, Centro, Alegrete.