Motociclista é preso por posse de drogas e veículo adulterado

Na noite de sábado(22), uma abordagem da Brigada Militar resultou na apreensão de drogas e uma moto, por adulteração.

De acordo com informações, uma guarnição, durante patrulhamento ostensivo, no bairro Cidade Alta, abordou um motociclista.

O jovem de 21 anos, sem CNH, pilotava uma moto Hunter de cor preta.

Na busca pessoal foi encontrado em posse do indivíduo uma porção de maconha pesando aproximadamente 5g e a importância de R$ 85,00 reais.

Em ato contínuo, foi realizada uma consultada à placa da moto e no sistema verificou-se que a mesma era incompatível com as características do veículo abordado.

,Diante dos fatos, o material foi apreendido, assim como, a moto foi recolhida ao depósito do Detran.

Já, o piloto, foi apresentado na Delegacia de Polícia, em Alegrete. Em contato com a Delegada de plantão foi determinado registro da ocorrência.