Primeiro atendimento nas ESFs agora é com as enfermeiras

A situação para marcar consultas nas unidades de saúde da Rede Pública que gerou reclamações pelo tempo das longas filas e, ultimamente, em relatos de que não atendiam telefones, tem uma nova orientação.

A Secretária Haraceli, diz que devido às reclamações de que não estavam conseguindo marcar consultas por telefone, medida que foi colocada em prática para evitar que as pessoas fossem muito cedo para as filas em algumas unidades, foi aprovada e em outras não.

Devido a isso, a Secretária decidiu que os usuários serão atendidos pelas enfermeiras das ESFs que farão a triagem e o acolhimento, verificando as necessidades de cada paciente. Os primeiros atendimentos passarão pelas nossas enfermeiras no horário de atendimento de cada ESF. Depois elas vão encaminhar se, realmente necessário, ao atendimento do médico.

A Secretária da Saúde Haracelli Fontoura informa que são 16 ESFs e 20 equipes de estratégia de saúde da família em Alegrete.