Motociclista fica inconsciente após colisão com Hilux; passageira sofre fratura exposta

Ao chegar ao local, constatou-se que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) já estava prestando socorro às vítimas. A colisão envolveu uma moto NXR Bros 160, que trafegava no sentido bairro/centro pela Avenida Inácio Campos de Menezes. De acordo com relatos, o motociclista teria avançado a preferencial, colidindo com uma caminhonete Toyota Hilux, que seguia no sentido centro/bairro pela Avenida República Riograndense.

O acidente deixou o motociclista gravemente ferido. Ele estava inconsciente, com ferimentos na região frontal da face e forte sangramento. A passageira da moto também sofreu lesões, incluindo uma fratura exposta na mão direita, com sangramento intenso. Ambas as vítimas foram encaminhadas à Santa Casa de Caridade para atendimento médico.

Até o momento, não foi possível mais detalhes sobre o estado das vítimas, mas informações preliminares indicam que a condição do motociclista é grave. A ocorrência foi reaslizada na Delegacia de Polícia de Alegrete.