Motociclista sofre ferimentos em acidente na Avenida Dr Lauro Dorneles

Motociclista sofreu ferimentos em acidente no cruzamento da rua General Vitorino com Avenida Doutor Lauro Dorneles, Centro, Alegrete.

Segundo informações da Brigada Militar, a motorista do Ka trafegava na Avenida Doutor Lauro Dorneles e iria estacionar na via depois do cruzamento, na rua General Vitorino. Ao fazer a manobra à esquerda, não visualizou a moto que trafegava no sentido centro/bairro, na Avenida. Com o impacto, o homem sofreu ferimentos e foi levado à UPA pelo Samu. Os dois veículos tiveram avarias. A Brigada Militar atendeu ocorrência. O acidente foi na manhã deste sábado(20), entre um Ka e uma moto Yamaha.