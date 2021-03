Acidente entre dois carros deixa uma pessoa ferida na Avenida Tiaraju

Compartilhe















Colisão entre dois veículos deixou uma pessoa ferida na Avenida Tiaraju, nesta manhã(20).

Por volta das 11h20min, quase que simultâneo ao acidente que ocorreu na Avenida Doutor Lauro Dorneles, a Brigada Militar também foi acionada em uma colisão entre dois veículos, com uma vítima, na Zona Leste.

De acordo com informações dos policiais, a motorista de 57 anos, do Palio, trafegava sentido centro/bairro, na Avenida. No cruzamento com a rua Vicente Souza de Carvalho, o homem, de 61 anos, que dirigia um Santana, no sentido contrário, foi fazer a conversão à esquerda para entrar no bairro Favila e invadiu a preferencial. Ele atingiu o Palio que estava na Avenida Tiaraju. O motorista do Santana não é habilitado, segundo os policiais militares.

A ambulância do Corpo de Bombeiros realizou o atendimento de primeiros socorros ao homem que estava no Palio e ficou com lesões. Ele queixava-se de fortes dores nas costas, foi socorrido e levado à UPA.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência.