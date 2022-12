Motociclista sofre ferimentos em acidente na região central

Share on Email

Na noite desta sexta-feira(16), um homem de 51 anos, que pilotava uma moto Honda sofreu ferimentos em um acidente na região Central da cidade.

De acordo com a Brigada Militar, o motorista de um Fiat Stilo saiu de um posto de combustíveis e entrou na rua Barão do Cerro Largo. Neste momento, quando avançou, teria ocorrido o acidente com o motociclista que trafegava em sentido contrário.

Com o impacto, o piloto sofreu ferimentos em uma das pernas, foi socorrido pelo Samu e levado à Santa Casa de Alegrete. Já o motorista do carro nada sofreu. Ambos veículos tiveram avarias.