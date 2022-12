Polícia prende suspeito de deixar homem tetraplégico em Alegrete

Share on Email

Os policiais da Delegacia de Polícia de Alegrete, sob a coordenação da delegada Fernanda Mendonça, prenderam um indivíduo de 30 anos na Vila do Passo Novo, em Alegrete.

O foragido tinha mandado de prisão em seu desfavor e é suspeito de ser autor de um homicídio tentado no ano de 2011, ocorrido na Vila Prado, quando a vítima ficou com várias fraturas (nariz, dente, costela) e vários cortes pelo corpo, ficando ainda tetraplégica.

Após a captura, o preso foi levado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento para as diligências de praxe e encaminhado ao presídio de Alegrete, à disposição da justiça.

O fato

No ano de 2011, a Brigada Militar foi acionada devido a agressão de um homem na rua Tupi, no bairro Prado. Três indivíduos estariam espancando a vítima que ficou com vários ferimentos graves.

No local, os policiais encontraram o homem desacordado, em via pública, e acionaram a ambulância, sendo levado pelos Bombeiros até o P.S.M.

A vítima foi encaminhada à UTI e posteriormente a confirmação de que estava tetraplégico. Dois dos agressores já tinham sido presos anteriormente.