Atletas do futebol amador protestam em frente ao estádio Farroupilha

Eles reivindicam melhorias no futebol amador, inclusive protestam por alguns jogos que restam para encerrar o campeonato amador 2022, nas categorias aspirante e principal.

O movimento formado por atletas e dirigentes iniciou no último dia 8, quando um jogo não pode ser realizado devido ao gramado estar encharcado. Indignados, eles usaram as redes para protestar contra a prefeitura e a LAF. O jogo estaria marcado e não houve aviso por parte dos organizadores, quando os dois clubes compareceram e o estádio estava fechado.

No final de semana seguinte foram realizados jogos na sexta, sábado e domingo, inclusive no período da noite. No entanto ainda restam confrontos para definição dos semifinalistas.

Porém a prefeitura já adiantou que o estádio está fechado para manutenção visando o Efipan.

Nesta sexta, num período de 30 minutos, os manifestantes interromperam o trânsito de forma intercalada nas duas vias da Eurípedes Brasil Milano. A Brigada Militar esteve no local, onde por minutos se formou um congestionamento tanto em direção a Zona Leste e para acesso ao centro da cidade.

O vice-presidente da LAF Ramud Maruf esteve no local e tranquilizou os atletas de que na próxima semana irá solicitar uma reunião com o prefeito Márcio Fonseca do Amaral.

Já o vereador Itamar Rodrigues apoiou o movimento e disse ser parceiro por melhorias no futebol amador. Defendeu um calendário de jogos para que sejam disputados no estádio que é do município.

Alguns dirigentes destacaram a falta de apoio no futebol e pedem melhorias nos campos e também sugerem o uso do estádio o ano inteiro com jogos do amador. Um grupo de atletas cobrou respeito. Muitos nem se quer sabem quando vão jogar, tal o descaso com campeonato municipal.

A vereadora Dileusa Alves não poupou críticas quanto a manutenção do Farroupilha. Disse que o local está abandonado. Se fosse cuidado e emprestado para os jogos da Liga, estaria em melhores condições do que está atualmente. Se colocou como parceira do movimento e vai cobrar por melhorias.

O vereador João Leivas destacou que já iniciou conversas com o prefeito sobre um calendário. Embora afirmasse que jogos do amador só em janeiro no estádio, ou seja depois da realização do Efipan.

O grupo de atletas saiu animado do protesto e de forma organizada afirmaram que o movimento vai continuar até terem suas demandas atendidas.