Motofretista ferido em colisão envolvendo caminhonete e moto

Na tarde de hoje(12), um acidente envolvendo uma caminhonete e uma moto foi atendido pela Brigada Militar no cruzamento das ruas Vinte de Setembro com Visconde de Tamandaré. Segundo informações preliminares, um idoso que conduzia a S10 não respeitou a preferencial e colidiu com um motofretista que atravessava o cruzamento.

O piloto foi socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), apresentando escoriações pelo corpo. o motorista da caminhonete nada sofreu.