Motorista abandona carro e foge depois de bater em motociclista

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Na manhã deste sábado(7), um motorista provocou um acidente na Avenida Eurípedes Brasil Milano, abandonou o carro e fugiu sem prestar socorro à vítima, em Alegrete.

Ele bateu em um homem que pilotava uma moto Honda no mesmo sentido, de acordo com informações.

Superlotado, com 168 detentos, Presídio passa por fiscalização

O condutor do Celta, teria realizado uma manobra perigosa e atingiu a moto que descia a Avenida em direção ao Centro.

Com o impacto, o motociclista sofreu lesões e foi levado à UPA pelo Samu, já o condutor do Celta fugiu do local a pé.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência. O carro foi recolhido ao depósito do Detran.

No veículo havia um copo com cerveja.