Associação de Moradores continua ações de preservação do meio ambiente na RS/566

A AMMAI- Associação de Moradores de Maçambará, Alegrete e Itaqui- Balsa do Mariano Pinto mantém o Projeto “Semeando Vidas”, que tem o objetivo de sensibilizar as pessoas sobre preservação do Meio Ambiente, dentre eles: Água fonte de vida, junto com a EMEI Gente Miúda, CORSAN e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sicredi Essência.

Esse trabalho contempla várias atividades desde o trevo das Quatro Bocas, ao longo da Rodovia, até a Balsa do Mariano Pinto, o que totaliza 75Km.