Motorista abastece o carro, faz que vai ao caixa pagar e deixa o frentista no prejuízo

Motorista de um Ford Focus foi acusado de estelionato após abastecer e sair sem pagar o combustível num posto de Alegrete.

Segundo a ocorrência, o funcionário do posto de combustíveis, localizado na Cidade Alta, disse que estava em seu turno quando o motorista do veículo citado, placas de Fortaleza dos Vales, chegou no local e solicitou o valor de 120 reais de gasolina comum. No carro, além do condutor havia uma mulher.

Depois de abastecer, o frentista deu uma comanda com o valor ao motorista para que o mesmo realizasse o pagamento do valor, junto a loja de conveniência, já que o mesmo iria pagar com cartão e comprar mais alguns itens.

Diante da situação, o funcionário seguiu realizando outras atividades já que o acusado estava no local para quitar a dívida.

Mas para a surpresa do frentista, algum tempo depois a responsável pelo caixa identificou o valor de 120 reais em aberto e perguntou qual dos funcionários teria feito a venda.

Diante da constatação do valor a ser pago, eles foram em busca das imagens das câmeras onde identificaram que o motorista do Ford Focus solicitou duas carteiras de cigarro e pagou apenas esses dois produtos que adquiriu na loja, passando o cartão para pagar as carteiras se cigarros e saindo do posto sem pagar o combustível.

A placa do veículo, as imagens e demais informações foram repassadas à polícia civil. O funcionário realizou registro na tarde de ontem (1°), como estelionato.