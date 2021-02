Mais um óbito pela Covid, o sexto em fevereiro

Compartilhe















Mulher de 65 anos internada desde o último dia 28 de janeiro é mais uma vítima fatal do novo coronavírus. A alegretense estava hospitalizada na UTI Covid da Santa Casa de Alegrete e faleceu na noite de ontem(13). A confirmação do 57° óbito, em decorrência da Covid-19, foi feito pela Secretaria de Saúde do Município, na tarde deste domingo (14).

O sepultamento foi realizado através da Funerária Angelus, sem velório. Em 14 dias, do mês de fevereiro, o Município contabilizou seis óbitos pelo novo coronavírus. No total, foram quatro mulheres entre 59 e 76 anos e dois homens um de 49 e o outro de 75 anos. Duas mortes ocorreram fora de Alegrete, uma em Santa Catarina e a outra em Passo Fundo. Ambos residentes da cidade, por esse motivo, contabiliza para o Município.

Os óbitos foram:

Dia no dia 1° – mulher de 62 anos,

Dia 03 – mulher de 76 anos,

Dia 04 – homem de 49 anos

Dia – 07 – homem de 75 anos

Dia – 12 – mulher de 59 anos

Dia – 13 – mulher de 65 anos

Atualmente são 4.388 casos confirmados, com 3.846 recuperados, 486 ativos (473 estão ativos em isolamento domiciliar e 12 hospitalizados positivos de Alegrete). Foram realizados 18.037 testes, sendo 13.598 negativos, 4.388 positivos e 51 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 561 pessoas.