Motorista avança preferencial e colide em caminhão da Prefeitura

O acidente no final da manhã desta quinta-feira(7), resultou em danos materiais na dianteira da caminhoneta Palio Weekend. Segundo informações da Guarda Municipal, o condutor da Palio trafegava na rua Dr Quintana, centro/bairro. No cruzamento com a rua Marquês do Alegrete, ele avançou a preferencial e colidiu na lateral do caminhão caçamba da Prefeitura Municipal de Alegrete.

Conforme relato do motorista do caminhão, da Secretaria de Agricultura e Pecuária, ao perceber que o veículo não iria parar, ele fez o máximo(desviou) e evitou uma colisão na lateral da caminhoneta o que teria sido bem mais grave. O idoso, de 73 anos, que dirigia a caminhoneta não se feriu. O funcionário público tem 43 anos.

A Palio não teve condições de rodar e seria retirada do local por um guincho(da seguradora). A Guarda Municipal atendeu a ocorrência.

Fotos: PAT