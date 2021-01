Gás de cozinha segue preço normal nesta quinta-feira em Alegrete

Compartilhe















Após o anúncio da Petrobras na última quarta-feira (6), que confirmou o primeiro aumento do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) este ano, da ordem de 6%, depois de ter reajustado em 5% em 3 de dezembro, a reportagem do Portal Alegrete Tudo verificou o preço do botijão em Alegrete nesta manhã de quinta-feira (7).

O aumento, válido a partir desta quinta-feira, acabou não se confirmando nas revendedoras do município. Numa rápida pesquisa, o botijão de 13kg, teve uma variação de R$ 75 a R$ 80, o diferencial foi no serviço de entrega ou venda na portaria.

Duas das revendedoras pesquisadas, devem receber carga nova já na sexta-feira e estudam a possibilidade da correção no aumento do botijão. A alta do preço do petróleo no mercado internacional, que na quarta-feira fechou cotado a US$ 54,30 o barril do tipo Brent. Em 2020, a alta do GLP foi de 21,9%, a nova suba deverá elevar o preço do botijão para R$ 84,00 nos próximos dias.

A alta afeta tanto o GLP 13 Kg, o chamado gás de cozinha, que será vendido nas refinarias com novo preço nesta quinta-feira, a suba será correspondente a 46% do preço total, quanto o GLP a granel, utilizado por indústrias, comércio, condomínios, academias, entre outros.

“Os preços de GLP praticados pela Petrobras seguem a dinâmica de commodities em economias abertas, tendo como referência o preço de paridade de importação, formado pelo valor do produto no mercado internacional, mais os custos que importadores teriam, como frete de navios, taxas portuárias e demais custos internos de transporte para cada ponto de fornecimento, também sendo influenciado pela taxa de câmbio”, informou a Petrobras.

