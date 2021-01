Lances para o leilão online do Detran em Alegrete inicia dia 8

Conforme informações repassadas pela empresa Guincho Bom Jesus credenciada do Detran em Alegrete, todos veículos estão com direito a documentação ( aptos a trafegar).

O leilão ocorre no dia 13 de janeiro, a partir das 10hs, e vai disponibilizar 73 veículos com toda documentação em dia. São 50 motos e 23 carros. Como sucatas, são 17 lotes de carros e dois lotes de moto. É obrigatório o cadastro no site do leiloeiro: https://www.rauppleiloes.com.br/

Organizado pela empresa Raupp Leilões, o leilão conta com carros e motos , apreendidos e removidos, com valor abaixo da avaliação de mercado.

Os valores dos lotes estão no edital ( 0060/2020) no site do DETRAN;

o cadastro deverá ser feito diretamente no site do leiloeiro ( www.rauppleiloes.com.br ).

Para lances antecipados somente a partir das 10h do dia 08 de janeiro até o momento do Leilão virtual que estará disponível ao público o Pré-Lance online para os lotes, para onde o interessado deverá estar com o cadastro prévio junto ao site do leiloeiro devidamente efetivado, tornando-se apto a participar dos lances prévios.

Os lotes que receberem ofertas nesta modalidade iniciarão o leilão virtual a partir do maior lance registrado no sistema. Caso não haja, no momento do leilão virtual, lance superior ao Pré-Lance, o lote será considerado arrematado pelo licitante cadastrado no site.

