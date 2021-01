Depois do caso de Covid-19, Banrisul do centro vai voltar com auto atendimento

Compartilhe















Com um caso de uma servidora do Banrisul ter positivado para a Covid -19, na terça-feira à noite, a agência do centro fechou.

O atendimento interno e auto atendimento estão suspensos e todos os demais 32 servidores passaram por testes e estão em casa, de acordo com o gerente Jonathan Reimann. A previsão do resultado dos testes é de 48 horas e, portanto no sábado.

A previsão depois de passar por desinfecção é de que o auto atendimento da agência central do banco retorne a partir das 18h deste dia 7.

A agência da Avenida Assis Brasil está sobrecarregada e para ajudar os servidores, o gerente da central informa que solicitaram um caixa de Manoel Viana para ajudar os colegas. Os demais bancos correspondentes, num total de seis em Alegrete, atendem normalmente, conforme Reimann.

Vera Soares Pedroso