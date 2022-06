Motorista bate em poste de energia, foge e abandona veículo

Na madrugada deste domingo (5), o motorista de uma Ecosport fugiu e abandonou o veículo, após colidir em um poste de energia elétrica, no Centro, em Alegrete.

Segundo informações da Brigada Militar, a guarnição foi acionada perto das 4h40min, na Praça Getúlio Vargas, devido a um acidente de trânsito.

Morre alegretense que sofreu grave acidente na BR 290 em Rosário do Sul

No local, estava apenas o veículo que foi recolhido ao depósito do Detran. Tudo indica que, ao fazer a conversão à direta na esquina da Prefeitura Municipal, o condutor teria perdido o controle do veículo e colidido no poste.

Agressão entre irmãos para no Plantão de Polícia

Houve danos na dianteira da caminhoneta e no poste de energia. Não havia registro de pessoas feridas, na UPA ou Santa Casa, até o momento em que os policiais concluir a ocorrência.