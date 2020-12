Motorista bate na traseira de Meriva e sofre lesões

O motorista, de 38 anos, do Santana foi socorrido pelo Samu. Ele queixava-se de dores no peito. Já a condutora da Meriva nada sofreu.

Segundo relato repassado aos policiais militares, ambos os veículos trafegavam na rua Venâncio Aires. Próximo a uma clínica, a motorista ,de 58 anos ,da Meriva parou em razão de que um outro carro estaria saindo do estacionamento. Contudo, o homem que dirigia o Santana não conseguiu parar e bateu na traseira da caminhoneta.

Com o impacto a dianteira do carro teve danos de grande monta. A ocorrência foi atendida pela Brigada Militar com apoio da Guarda Municipal. O acidente foi por volta das 14h30min, desta terça-feira(15).