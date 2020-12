Médico que salvou muitas vidas precisa de ajuda financeira e orações

Uma ação que visa ajudar um profissional que já salvou muitas vidas. Sua dedicação e amor à profissão sempre foram reconhecidos mas, neste momento, é preciso ver além do médico e auxiliar o grande ser humano que é o clínico geral, Pedro Oscar. No último dia 22 de novembro, depois de uma conversa com o médico, Valéria Bicca e Ronaldo Oliveira, organizaram uma super rifa para auxiliá-lo no tratamento oncológico.

Na tarde de segunda-feira(14), a reportagem conversou com Valéria para compreender essa corrente do bem que se formou nos últimos dias. Pontuando que, no primeiro momento, a intenção era realizar uma rifa para auxiliar o médico, sem ter nenhuma exposição pois acredita que a solidariedade, empatia e apoio seja financeiro ou através de orações deve ser algo que não precisa de ser disseminado para a publicidade, mas nesse caso, após a publicação do próprio Pedro Oscar em seu perfil no Facebook, a visibilidade se transformou em mais mãos amigas e benevolentes, o que demonstra a importância da ajuda de cada um que se dispôs a auxiliar.

Valéria comenta que o médico está em tratamento que realiza em Santa Maria e Porto Alegre. Inclusive, no dia de ontem(14), estava passando por uma quimioterapia em Santa Maria e, posteriormente, iria para Porto Alegre realizar a radioterapia que deve manter até, no mínimo, em fevereiro. Pedro Oscar está com neoplasia(câncer na boca). Com tratamento que tem um valor elevado, ele que está afastado desde setembro e também passa por dificuldades financeiras. Já vendeu alguns bens materiais para custear o tratamento. Um deles ainda não recebeu o valor, tanto que destacou em uma publicação que se receber antes de utilizar o dinheiro da ação vai doá-lo para a Liga de Combate ao Câncer.

Ao ser questionada como ele está, Valéria responde que o médico está esperançoso, não sentiu muito os efeitos do tratamento e tem muita fé e confiança. Ela também ressalta que tudo teve início em 16 de novembro quando teve uma conversa com o médico e soube que ele está recebendo apenas o auxílio do INSS e isso é um valor irrisório diante de todos os gastos. Em seis dias, Valéria já tinha todos os prêmios que arrecadou para sorteio através de doações e confeccionou 2.500 números com o objetivo de arrecadar o valor de 25 mil reais. Cada número tem o valor de 10 reais.

O sorteio está programado, inicialmente, para dia 25 de dezembro através do facebook Val Bicca, através do sorteador.

“Só tenho a agradecer cada um que desde o início se disponibilizou a ajudar e mantém o auxílio, seja adquirindo um número ou vendendo. Este profissional que já salvou inúmeras vidas, agora está precisando de todos, não apenas de ajuda financeira como de muita energia positiva” – comentou Valéria.

Antes da viagem, uma parte do dinheiro já foi entregue para auxiliá-lo. “O intuito da matéria é que mais pessoas possam entrar para essa corrente. Pois ao adquirir um ou mais números da rifa será possível chegar ao objetivo, ainda há muitos disponíveis” – completou.

PONTOS DE VENDA

➡️Salão Divas ( frente ao Sesc)

➡️ Rádio Alegrete (9h30 as 12h30 com Ronaldo Oliveira)

➡️ Lojas Quero Quero com Cecilio

➡️ Empório Dutra com Marcio Dutra

➡️Cia do Jeans com Emanuella Machado Duó

➡️Floricultura Natureza

➡️Banca LM da Vasco Alves

➡️Rei do Pastel( 10h às 18h com Katia)

➡️Farmácia Alegrete Farma ( Esq Santa Casa de Caridade)

➡️ Instituto de clínicas ( Sec. Dra Marilene; Sec dra Nilva; Recepção ecografias)

➡️Santa Casa de Caridade ( Márcia Nutricionista)

➡️Santa Casa de Caridade ( Recepção com Amanda)

➡️Centro Social Urbano ( Angélica)

➡️Santa Casa de Caridade Homocetro( Deise Oliveira Parcianello)

➡️Podoart ( Venâncio Aires com Mitiane)

➡️Consultório Dr Abdallah Ed Taborda com Gabi Oliveira)

➡️ Consultório Dr Erasmo Ed São Manuel com Claudia

➡️Escritório Dr Anilton Oliveira

➡️Lola Estética( Sesc piscinas com Loreni Visentini)

➡️JT serviços Gerais com Lidyh Severo

➡️Na Broka com Anderson Bica de Almeida

Flaviane Antolini Favero