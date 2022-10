Motorista capota carro e é preso após tentar fugir da Guarda Municipal em Campo Bom

Share on Email

Um motorista de 51 anos foi preso após capotar o carro que estava dirigindo ao tentar fugir da Guarda Municipal de Campo Bom, na Serra. O caso aconteceu no domingo (23).

De acordo com a Polícia Civil, o condutor conduzia o veículo de forma perigosa pela Rua Voluntários da Pátria, no Centro, quando foi surpreendido pela guarda. Ele tentou fugir de ré pela contramão da via.

Segundo disse a Guarda Municipal à polícia, ele recebeu ordem de parada, freou o veículo e acelerou em direção ao carro onde estavam os agentes municipais. Eles conseguiram desviar o automóvel.

O motorista seguiu pela Avenida Brasil, ingressou na Rua Carlos Cerino Feltes e capotou ao converter na Avenida Independência e atingir o canteiro central.

O motorista foi resgatado e detido. Ele não sofreu ferimentos graves e se negou a passar pelo teste do etilômetro. Após, foi levado para a Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA) de Novo Hamburgo, onde foi preso em flagrante.

Fonte: G1