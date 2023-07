Motorista colide em árvore e foge do local em Alegrete

Na noite deste domingo(30), um motorista colidiu contra uma árvore na Avenida Doutor Lauro, alguns metros antes do semáforo que faz cruzamento com a rua Barão do Cerro Largo. Testemunhas relataram, aos policiais militares, que o condutor aparentemente perdeu o controle do veículo, o que o levou a subir no canteiro e se chocar violentamente contra a árvore.

O veículo envolvido no acidente, um Fiat Palio, ficou danificado devido ao impacto da colisão e não teve condições de rodar. Já o condutor fugiu, abandonando o carro.

Além disso, foi identificado que o veículo estava com o licenciamento atrasado, desta forma, foi acionado o guincho do Detran. Apesar da violência do impacto, até o momento, não há registros de feridos no acidente.