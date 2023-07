Curso de Formação de Sargentos realiza exercício de longa duração

Na segunda quinzena de julho, o 6ºRCB realizou junto ao Curso de Formação de Sargentos(CFS), mais um Exercício de longa Duração(ELD). O campo faz parte da segunda parte de qualificação dos futuros Sargentos do Exército Brasileiro.

O exercício no terreno foi realizado no campo General Távora(Caverá), os alunos do CFS foram submetidos a diversas oficinas de aperfeiçoamento: QBRN, carta terreno, toca, nós e amarrações e oficinas de tiro.

As instruções buscam ensinar e levar ao extremo a capacidade física e intelectual dos alunos. As atividades fazem parte do ano de atividades preparatórias para ESA, ao término do período básico os alunos tem vaga na Escola de Sargentos das Armas.

Fotos: 6ºRCB