Motorista colide em carro estacionado e recusa teste do etilômetro

O motorista, de 59 anos, foi convidado a realizar o teste do etilômetro e negou-se, segundo os guardas municipais. Ele foi autuado pela recusa e o veículo entregue a outro condutor que realizou o teste do etilômetro e deu zero.

Na noite deste sábado(22), um homem que dirigia um Cobalt sentido Centro/bairro, na rua Bento Gonçalves, perdeu o controle do veículo e colidiu em um Corsa Sedan, estacionado.

Segundo relato do casal, que iria sair no carro, eles estavam organizando às crianças. “Se fosse cerca de mais dez minutos, estaríamos dentro do veículo ou já teríamos saído do local” – citou a proprietária de 31 anos.

Com impacto, os dois carros tiveram danos consideráveis. O Corsa teve a traseira arremessada para cima da calçada. A Guarda Municipal foi acionada e atendeu a ocorrência. O acidente foi por volta das 19h30min. Não houve feridos.