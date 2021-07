Motorista corta preferencial de moto e deixa homem ferido

O acidente nesta sexta-feira(30), resultou no motociclista ferido. Conforme informações da Brigada Militar, o motorista do Renault disse que estava saindo do estacionamento de um supermercado quando houve a choque com a moto.

Acidente Bento Manoel

O condutor não teria visualizado o motociclista que trafegava, sentido Centro/bairro, na rua Bento Manoel. Com o impacto, o homem voou e ficou alguns metros do local do acidente. A vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento – UPA.

A Brigada Militar foi acionada e atendeu a ocorrência. Os dois veículos ficaram com avarias.

