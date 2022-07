Motorista, de 16 anos, provoca acidente, deixa um ferido e nega-se a realizar o teste do etilômetro

Na tarde desta segunda-feira(18), um acidente no cruzamento das ruas Marquês de Alegrete com Dr. Quintana, Centro, deixou um motociclista ferido. Ele foi encaminhado à Santa Casa pela ambulância do Samu.

De acordo com informações da Brigada Militar, o motorista do Gol tem 16 anos, portanto, não é habilitado e negou- se a realizar o teste do etilômetro. Ele trafegava na Dr. Quintana e não respeitou a sinalização de Pare.

Assim que avançou, cortou a preferencial do motociclista, de 47 anos, que subia a Marquês do Alegrete em direção à rua Dos Andradas. Com impacto, o homem sofreu lesões e ferimentos no corpo, e queixava-se de dores em uma das pernas e no punho direito. Também, houve danos de grande monta na moto Biz que teve a dianteira destruída. Já o Gol, teve avarias na lateral.

O menor e o carona que estavam no carro não se feriram. A Brigada Militar foi acionada e com apoio da Guarda Municipal o etilômetro foi ofertado ao adolescente que negou-se.

O veículo está com licenciamento atrasado e seria recolhido ao depósito do Detran. A ocorrência foi realizada na Delegacia de Polícia pois o motorista é menor de idade. Também foram realizadas autuações pela recusa ao teste do etilômetro, entregar veículo a pessoa não habilitada e pelo licenciamento atrasado.