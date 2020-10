Motorista de Pálio provoca acidente e foge do local; ele abandonou até o carro

Compartilhe















Motorista provocou acidente e fugiu do local sem prestar socorro. Ele abandonou o carro.

Na noite desta terça-feira (13), uma guarnição foi acionada a verificar um acidente de trânsito com lesões. No local, a vítima relatou que trafegava na Avenida Assis Brasil, quase no trevo de saída com acesso à BR 290, quando percebeu que o motorista de um Palio estava em alta velocidade, no sentido contrário. O acusado não venceu a curva e colidiu na lateral esquerda do seu carro, um Renault Clio.

No Clio estava o condutor, a esposa e a filha menor de idade que bateu a cabeça.

Já o condutor do Renault ficou com dores em uma das pernas. Ele foi removido pelo Samu e a filha pela ambulância dos Bombeiros. O acusado fugiu do local sem prestar socorro. O Palio estava com licenciamento vencido e foi recolhido ao depósito do Detran.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência. O acidente foi na Avenida Assis Brasil próximo ao trevo de acesso à rodovia.

Os dois veículos tiveram avarias.