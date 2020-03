Motorista de transporte clandestino e passageiro são presos por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo

Motorista de transporte alternativo, clandestino, foi preso pela Brigada Militar por tráfico de drogas na madrugada de sexta-feira(6), por volta das 3h30min. Ele estava com um passageiro, de 57 anos, que foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

Segundo a ocorrência, durante o patrulhamento ostensivo, os policiais visualizaram na Avenida Caverá, próximo à BR 290, um Siena que, segundo denúncias, o motorista estaria fazendo transporte alternativo clandestino e a entrega de drogas em algum pontos da cidade.

No mesmo instante, os policiais iniciaram o acompanhamento e deram ordem de parada. Quando o veículo parou, o passageiro desceu e tentou dispensar a arma, uma pistola Beretta 6.35, municiada com seis cartuchos. Já na revista pessoal foi localizado o valor de R$ 295,00 com o condutor e no carro um bucha de cocaína.

Os dois indivíduos foram conduzidos à Delegacia de Polícia. Durante a realização da ocorrência, o celular do motorista, não parava de tocar com “clientes” solicitando entrega de drogas. Além de chamadas, também foram constatadas muitas mensagens.

O Delegado Regional responsável pela DPPA, Valeriano Neto, determinou flagrante por trafico de drogas ao condutor do carro, de 30 anos, e ao cliente por porte ilegal de arma de fogo.

Para o passageiro foi arbitrada uma fiança de 2 mil reais. O homem que reside em Quaraí fez contato com a família para pagar o valor.

Depois de ouvido, o indivíduo de 20 anos, que estava com a Carteira Nacional de Habilitação, cassada, foi autuado e posteriormente conduzido ao Presídio Estadual de Alegrete. A arma, munições, droga e celulares foram apreendidos. o carro era alugado e pouco tempo depois a proprietária esteve na DP. Mas segundo determinação do Delegado, já tinha sido recolhido ao Depósito do Detran.