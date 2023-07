Por volta das 03h20, uma guarnição da Brigada Militar foi acionada para atender a ocorrência na Avenida Caverá, Zona Leste de Alegrete.

Motorista, em carro oficial, bate em Celta estacionado e foge a pé

De acordo com as informações apuradas, o acidente envolveu dois veículos do modelo VW/Gol, ambos de cor branca. O veículo causador, que trafegava sentido norte-sul, colidiu com outro VW/Gol que estava estacionado na via pública. O impacto da colisão foi tão forte que ambos os veículos ficaram destruídos.

O motorista responsável pelo acidente, fugiu a pé do local, abandonando o carro que causou o acidente. Diante da situação, o veículo causador da colisão foi removido ao depósito do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).