Motorista, em carro oficial, bate em Celta estacionado e foge a pé

Na noite deste sábado(29), um motorista de um carro oficial do Conselho Tutelar colidiu com um Celta que estava estacionado, na região central da cidade.

De acordo com informações obtidas pelo PAT, o motorista do Siena ( carro oficial), teria perdido o controle do veículo e atingido o Celta, que estava estacionado nas imediações do cruzamento com a rua Barão do Amazonas, na Praça Getúlio Vargas.

Na sequência, o condutor tentou sair do local com o carro oficial, mas como não teve condições de rodar, abandonou o veículo e seguiu a pé.

Segundo relatos de testemunhas, o motorista estaria alterado, tanto que teria discutido com o proprietário do Celta. A Brigada Militar e a Guarda Municipal foram acionadas, porém ele não foi localizado, sendo identificado no momento do registro por meio da Secretaria de Assistência Social.

A Secretária Iara Caferatti foi in loco para verificar a situação. Ao PAT, ela esclareceu que o motorista estava de plantão no Conselho Tutelar, porém, não estava em atendimento e que até o momento, todas as medidas cabíveis tinham sido tomadas, entretanto, o funcionário ainda não havia sido localizado. Uma familiar teria informado que ele poderia ter sofrido um mal súbito, mas a gestora da pasta ainda não tinha essa informação de forma oficial. Ela também acrescentou que o funcionário é concursado e não atua como motorista do Conselho Tutelar, está em substituição a um colega que encontra-se em férias. Ele está lotado na Secretaria de Promoção Social e trabalha há mais de três anos na pasta.

O carro oficial do Conselho Tutelar foi entregue à Secretária Iara Caferatti, que tomará as medidas necessárias para apurar os fatos e determinar as responsabilidades.